Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети

https://static.news.ru/photo/1d6c3266-a989-11ea-8888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shang Hao /Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что уже в третий раз обратился к полицейским из-за того, что его семье угрожают в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter.

Утром я подал еще одну жалобу в полицию за подстрекательство к убийству в адрес меня и членов моей семьи. В последнее время подстрекательство с явным призывом к убийству меня и членов моей семьи явно перешло красную черту, — подчеркнул Нетаньяху.

По словам израильского премьера, к жалобе он добавил скриншоты сообщений с угрозами ему и его сыну Яиру. Нетаньяху также призвал полицию предпринять решительные действия.



Из-за угроз премьер-министру в Израиле уже задержаны два человека. Первым стал житель Тель-Авива, которого арестовали в мае. В июне полицейские сообщили об аресте солдата-срочника, которого подозревают в угрозах Нетаньяху в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, ранее полиция Израиля арестовала представителей администрации Палестины.