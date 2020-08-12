У действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появился серьёзный конкурент на возможных четвёртых досрочных выборах. Это бывший министр обороны Нафтали Беннет, который возглавляет правую партию «Ха-Ямин ха-Хадаш» («Новые правые»). На это указывают результаты социологических исследований, которые эксперты интерпретируют как признак предстоящей политической дуэли между правыми фракциями в Израиле. Левоцентристы, похоже, потеряли свои шансы.

Беннет занимает второе после Нетаньяху место в рейтинге политиков, наиболее подходящих для должности премьер-министра, свидетельствуют израильские опросы . Фактически лидер «Ха-Ямин ха-Хадаш» обошёл всех лидеров левоцентристского лагеря, в том числе одного из наиболее влиятельных оппозиционных лидеров Яира Лапида, а также нынешнего министра обороны Бени Ганца, который является председателем блока «Кахоль-Лаван» («Синие-белые»). Позади остался даже бывший глава администрации Гади Айзенкот.

Учитывая эти показатели, стоит ожидать, что Беннет объявит о своей кандидатуре на пост премьер-министра на всеобщих выборах, которые, как кажется, всё-таки состоятся в четвёртый раз в Израиле. После мартовского голосования Беннет, который входил в состав временного кабинета Нетаньяху, оказался не у дел: он не получил портфеля в постоянном правительстве. Однако это и даёт ему сегодняшнюю возможность позиционировать себя как альтернативного лидера.

Нафтали Беннет и Биньямин Нетаньяху Jini/Xinhua/Global Look Press

О вероятности повторных выборов заявил в начале этого месяца лидер партии «Исраэль бейтену» («Наш дом — Израиль») Авигдор Либерман.

Я думаю, где-то в ноябре-декабре этого года мы придём к четвёртым досрочным выборам. Это на фоне пандемии, естественно, и экономического кризиса, — сказал депутат Кнессета в разговоре с российскими агентствами.

Либерман, который занимал ранее пост министра обороны, сравнил израильского премьера с футбольным тренером, который долго готовил команду, однако потом столкнулся с чередой неудач.

На каком-то этапе, несмотря ни на какие прошлые заслуги, руководство клуба попросит его уйти. С Нетаньяху то же самое, он слишком долго во власти, — пояснил оппозиционер. — Во всяком случае, две вещи понятны: Нетаньяху всё равно ведет страну сегодня на выборы, и с большой долей вероятности не удастся избежать четвёртых выборов.

То, что новый правительственный кризис неизбежен, доказала отмена правительственного заседания 9 августа. Встреча была аннулирована по инициативе премьерской партии «Ликуд» («Консолидация») под предлогом того, что «Кахоль-Лаван» якобы отказывается обсуждать «новый пакет помощи» в связи с пандемией. В блоке Бени Ганца эти утверждения отвергли и призвали «Ликуд» «чётко соблюдать положения коалиционного соглашения». Эти трения только дополнили традиционные разногласия между партиями — партнёрами по коалиции по поводу государственного бюджета и, естественно, были тут же интерпретированы аналитиками как признак близости очередного противостояния за места в Кнессет.

Результаты социологических опросов, по итогам которых Беннет вырвался вперёд, демонстрируют, что потрясшая Израиль череда досрочных выборов не прошла бесследно. Даже с учётом разочарования нынешним премьер-министром, который известен своей игрой на правых взглядах, израильтяне готовы двигаться ещё правее и отдать своё предпочтение бывшему стороннику Нетаньяху. Это означает, что возможные выборы будут битвой между фракциями этого лагеря: левые же потеряли былой вес. Аналитики полагают, что пандемия коронавируса всерьёз изменила политический контекст в Израиле.