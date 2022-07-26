Нетаньяху обвинил власти Израиля в кризисе отношений с Россией Нетаньяху: кризис в отношениях с Россией угрожает национальной безопасности Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Бывший израильский премьер-министр и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. По его словам, виновными в кризисе оказались израильский премьер Яир Лапид, а также его заместитель и министр обороны Бени Ганц, сообщает РИА Новости.

Я обеспокоен тем, что то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. <...> У меня есть одна просьба к Лапиду и Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности, — подчеркнул лидер «Ликуда».

Нетаньяху уверен, что нынешний кризис следует преодолеть. Сбалансированные отношения с Москвой развивались долгие годы, многое было достигнуто, в том числе координация действий между армиями России и Израиля в небе над Сирией. Бывший премьер считает, что сотрудничество по данному вопросу — это фундаментальный элемент национальной безопасности страны, имеющий первостепенное значение.

Ранее стало известно, что 21 июля главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль, в ведомстве посчитали, что агентство нарушило российское законодательство.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 26 июля заявил, что ситуацию с агентством «Сохнут» не следует политизировать и проецировать на российско-израильские отношения. Он добавил, что к агентству есть вопросы с точки зрения соблюдения законодательства РФ.