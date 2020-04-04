Командование международной антитеррористической коалиции начало сокращать свои силы в Ираке из-за сообщений о скорой интенсификации ракетных обстрелов со стороны шиитских боевиков. Такими данными со ссылкой на свои источники делится саудовская пресса, отмечая, что конфронтация между США и проиранскими формированиями, вероятно, будет носить ограниченный характер. Аналитики полагают, что возможная военная операция США в Ираке поднимет цены на нефть, а это было бы выгодно администрации американского лидера Дональда Трампа.

О том, что штаб операции «Непоколебимая решимость» приступил к выводу войск с баз в Ираке в связи с угрозой интенсивных ракетных ударов, изданию Asharq Al-Awsat рассказали западные дипломатические источники. Военная инициатива, по словам собеседников издания, может исходить от шиитской военизированной организации «Катаиб Хезболла», чей обстрел в середине марта военных объектов США привёл к гибели двух американцев и британки. Чиновники американского оборонного ведомства предложили в качестве превентивной меры нанести упреждающий удар по позициям «Катаиб Хезболла», ориентирующейся на Иран. Кроме того, мишенью могут стать и другие группировки. Источники Asharq Al-Awsat подтверждают, что администрация президента США включила в список 10 объектов на территории Ирака.

Timothy L. Hale/Global Look Press

Дональд Трамп заявлял публично, что Тегеран и связанные с ним силы планируют скрытую атаку на американские цели в Ираке. Глава Белого дома предупредил, что они заплатят «очень высокую цену», если решатся на подобный сценарий. Никаких подробностей американский лидер не привёл. На этом фоне саудовские журналисты прогнозируют, что американо-иранская напряжённость вряд ли выльется в тотальную конфронтацию в иракском театре боевых действий прежде всего потому, что администрация президента США готова сражаться с опосредованными силами Ирана, такими как «Катаиб Хезболла», но не с самими иранцами. Любая эскалация будет оставаться в пределах региональной напряжённости, прогнозируют Asharq Al-Awsat. Однако что делать, если вспышки этой эскалации будут приводить к всё большим потерям среди иностранного персонала? Вероятно, Белый дом не сможет сдерживать количественные пределы этой конфронтации и уж тем более игнорировать ситуацию в «афганском» стиле.

Полную неисполнимость сценария с масштабным вооружённым конфликтом в Ираке можно поставить под сомнение.

Ещё в конце марта центральное правительство в Багдаде выразило намерение присоединиться к саудовскому правящему дому в нефтяном противостоянии, разгоревшемся между королевством и Россией из-за неспособности договориться о приемлемой стоимости сырья в условиях коронакризиса. Так, деловые издания сообщали , что иракские власти рассчитывают перенасытить рынок дешёвой нефтью, увеличив в апреле добычу до 200 тыс. баррелей в день. И это несмотря на то, что Ирак является одной из наименее диверсифицированных экономик на Ближнем Востоке: от нефтяных доходов зависит 95% бюджета республики. Вряд ли присоединение этого государства, существенно зависящего от иностранного донорства, к нефтяным играм Эр-Рияда порадует американских сланцевиков и уже тем более руководство США, рассчитывающее стабилизировать рынки.

Использование опции с полноценной операцией в Ираке, как говорят эксперты, решило бы проблему Америки с падением нефтяных цен. По их примерным оценкам, военный конфликт может поднять стоимость сырья и предотвратить банкротство нефтяных компаний.

С этой точки зрения даже столкновения регионального масштаба могут повлиять на работу саудовских энергетических компаний и, как кажется, снизить добычу, что заставит Эр-Рияд скорректировать свою линию. Военные действия, оправданные необходимостью борьбы с уже внесёнными в террористические списки иранскими «прокси», могут дать США действенный инструмент давления на стороны нефтяной войны и, возможно, навязать свою позицию. Интригой остаётся лишь то, насколько долгосрочным будет ценовой эффект от вооружённого конфликта. Пока что аргументы в пользу его целесообразности выглядят как минимум конспирологическими.