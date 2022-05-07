Полуголая правда: жительница Бейрута откровенно призвала к правосудию Голая ниже пояса женщина на улицах ливанской столицы вызвала оживлённые споры о политике в соцсетях ближневосточной страны

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Ливанцев, которые за последнее время пережили немало потрясений, казалось бы уже ничем не удивить, но видео прогуливающейся по Бейруту девушки, обнажённой ниже пояса, сумело вызвать у столичных жителей сильные эмоции.

Тёмные очки, медицинская маска и короткая белая рубашка — таким был наряд героини ливанской новостной повестки, в котором она 3 мая прошла по одной из центральных улиц Бейрута. Погода стояла солнечная, температура воздуха была 20 градусов.

Неизвестно точно, как отреагировали на эту манифестацию бейрутцы. С одной стороны, столица Ливана славится вольностью нравов (по ближневосточным меркам) и обилием ночных заведений. С другой — это всё же восточная страна с весьма традиционными понятиями о нормах допустимого. Судя по тому, что видео её прогулки тут распространилось по ливанским соцсетям, шокировать ливанцев девушке удалось.

Как бы там ни было, красавица далеко не ушла — её задержала полиция. Ливанские силы внутренней безопасности заявили, что женщина была задержана и передана в «соответствующее подразделение», где после профилактической беседы и обещания больше так не делать нарушительницу отпустили.

В ходе допроса девушка сказала, что она своей выходкой хотела выразить протест против одного из ливанских судей, не уточняя при этом, до кого именно она хотела таким необычным образом достучаться. Девушка пояснила, что уже долгое время ей приходят угрозы, но местный судья игнорирует её заявления.

Заявление сил безопасности вызвало если не больше, то по крайней мере столько же полемики, сколько и появление голой девушки в столице.

Какая вам разница, во что она одета и как. Идите лучше поймайте тех, кто взорвал порт Бейрута, а теперь баллотируется на выборы, — ответил органам Элли Хабаши.

Другой пользователь Сети под ником Alex считает, что никакой судья в этом не замешан и что на самом деле девушка поругалась со своей мастерицей по депиляции зоны бикини и хотела сделать ей своеобразную антирекламу.

Впрочем, шутки шутками, а в некоторых СМИ из девушки уже делают икону борьбы с коррупцией и хотят, чтобы она стала символом рвения ливанцев к переменам. Есть слухи, что полуголую звезду уже пригласили несколько ливанских ток-шоу.

Девушка ведёт борьбу с коррупцией Социальные сети

Ливан — многоконфессиональная страна, в которой есть как и глубоко верующие люди, так и либералы. Оттого и реакция на события в ливанском обществе сильно различаются. Так, некоторые ливанцы сказали, что если каждый начнёт бороться с коррупцией таким способом, то скоро вся страна превратится в клуб нудистов. Другие пустились в пророческие предсказания и теории заговора.

Вот что происходит в Ливане. Сейчас на территории нашей страны пытаются осуществить свои проекты две разные силы. Одна из этих сил пытается исполнить план «великой темноты», который курирует лично шайтан, и вот эта девушка — его представитель. Против нечистого выступают те, кто держится за свою землю и отечество, те, кто стоит на защите своего достоинства и гордости, — охарактеризовал события пользователь под ником mkddia2.

Другой религиозный пользователь (вероятно, шиит из радикального исламистского движения «Хезболла»), с ником Master призвал ливанцев одеваться во что угодно, пока они ещё могут это себе позволить.

Скоро вы даже шорты не сможете носить. Добро пожаловать в Тегеран, — сказал он.

Впрочем, ливанцы пришли к выводу, что их уже не удивить даже наготой (сакральное дело для арабов), так как Ливан — это страна, где возможно всё.

«Вы её вот так отпустили? Мы дошли уже до такого? Хоть бы арестовали на неделю, чтобы другие боялись повторять её выходки», — написала PHJ.

«А может, они и не хотят, чтобы она боялась», — ответил ей Abe.

«Всё возможно. Страна чудес», — заключила PHJ.