На условиях России: сделка с Сирией дорого обошлась Израилю

Содержание состоявшейся при посредничестве Кремля сделки по обмену заключёнными между Израилем и Сирией до сих пор остаётся предметом споров. Израильская пресса называет её крайне дорогостоящей для еврейского государства, однако не приводит никаких подробностей: они засекречены. Детали появились только в деле переданной на родину израильтянки, которая, как оказалось, пыталась незаконно пересечь не только границу с Сирией.

Спецслужбы Израиля завершили допрос девушки, которая была передана на родину официальным Дамаском в обмен на освобождение двух сирийских пастухов. 20-летняя израильтянка в настоящее время отправлена под стражу и, как ожидается, позже будет переведена под домашний арест. Правоохранители думают над тем, чтобы выдвинуть ей обвинения. В разговоре со следователями она заявила, что пересекла границу с Арабской Республикой нелегально потому, что «искала приключений». Она не принесла никаких извинений и не выразила сожаления по поводу содеянного. Тем не менее уточняется, что, как выяснили израильские дознаватели, девушка не вступала в контакт «с какими-либо вражескими организациями в Сирии».

Я искала приключений и не собиралась встречаться с кем-то конкретно, — приводят ивритоязычные СМИ показания израильтянки. — Сирия была для меня ещё одним пунктом назначения.

Сообщается, что задержанная — из города Модиин-Илит и свободно говорит по-арабски. Она часто путешествует. Уточняется, что в прошлом она пыталась пересечь не только границу с Сирией. Так, израильтянку замечали в районах, граничащих с Ливаном. Кроме того, она дважды пыталась проникнуть в контролируемый группировкой ХАМАС сектор Газа — один раз по суше, второй — на импровизированном плоту. Один раз девушка предпринимала усилия для того, чтобы найти путь в Иорданию. Во всех случаях её задерживали либо военные, либо правоохранители.

В то же время израильская пресса отмечает, что возвращение девушки стало крупным международным инцидентом и «дорого обошлось» еврейскому государству. Никаких подробностей не приводится. Ранее Израиль просил Россию дать разрешение на публикацию данных о содержании этой сделки по обмену пленными. На этом фоне даже появились слухи, что израильская сторона приняла в качестве условия необходимость закупить российские вакцины для Сирии на сумму $1,2 млн. Официальный Дамаск сразу назвал эти сообщения частью израильской пропаганды и попытками набить себе цену.

Yousef Masoud/TheNEWS2 via ZUMA Wire/ТАСС

Однако, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил уклончиво. В разговоре с прессой глава правительства подтвердил , что переговоры с российской стороной проводились с целью вернуть пленную израильтянку, однако уверил, что «никакая израильская вакцина не была задействована» в рамках договорённостей.

Мы вернули девушку. Я счастлив, что мы это сделали. Я благодарю президента Путина за то, что мы это сделали. И больше этого я добавлять не буду, потому что такова просьба России, — заявил премьер-министр.

Его высказывания СМИ сочли косвенным подтверждением того, что еврейское государство всё-таки могло согласиться на закупку российской вакцины для Сирии. Если подобные сообщения найдут подтверждение даже на неофициальном уровне, это может усилить критику действий израильского руководства. Дело в том, что его обвиняют в намеренном создании препятствий для вакцинации палестинских территорий. Так, на минувшей неделе Израиль, по сообщениям, сначала заблокировал, а затем разрешил въезд партии российских вакцин, направлявшейся в сектор Газа. Видимо, как отмечают арабские деятели, для того, чтобы привлечь внимание израильских властей к проблемам вакцинации, обязательно нужен перебежчик с гражданством Израиля.