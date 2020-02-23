https://static.news.ru/photo/9aee8e2a-562b-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Анкара и Москва прорабатывают возможность расчёта в рублях на турецких курортах для туристов из России.

Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу. По его словам, в данный момент идёт процесс согласования порядка расчётов.

Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, — передаёт ТАСС слова Каралоглу.

Однако он отметил, что пока по этому вопросу нет окончательных решений, «но есть разработки».

Ранее NEWS.ru писал о том, что рекордное число российских граждан посетили турецкий курорт Анталья в 2019 году. В результате провинция приняла самое большое число туристов за свою историю.