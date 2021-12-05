На американскую базу в Сирии совершено нападение

Неизвестные совершили нападение на базу совместных сил США и западной коалиции в сирийской провинции Хомс. По военному объекту, расположенному вблизи населённого пункта Эт-Танф у границы с Ираком, было нанесено несколько ударов. На территории базы раздавались звуки взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya.

Данных о возможном нанесённом ущербе и о пострадавших в ходе обстрела ещё не поступало .

За последние месяцы этот военный объект обстреляли второй раз. В октябре 2021-го база подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников.

Ранее стало известно, что военная база США Харраб аль-Джейр в сирийской провинции Эль-Хасеке на северо-востоке государства подверглась ракетному обстрелу. Всего по военному объекту было выпущено пять ракет.

Официальный Дамаск считает присутствие американских военных на территории Сирии оккупацией, а также государственным пиратством, целью которого является неприкрытая кражи нефти. Американцы держат под своим контролем районы на севере и северо-востоке страны — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Именно здесь находятся главные сирийские месторождения нефти и газа.