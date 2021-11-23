Военная база США в провинции Эль-Хасеке в Сирии подверглась ракетному удару

Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасеке на северо-востоке государства подверглась ракетному обстрелу. Всего по базе Харраб аль-Джейр было выпущено пять ракет, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на закрытые источники. По окончании нападения на базу обстановку в районе взяли под контроль вертолёты, попытавшиеся обнаружить район запуска ракет.

На данный момент от американской стороны не поступило сведений о возможных жертвах атаки или материальном ущербе, нанесённом ВС США.

Как сообщается, это не первое нападение на военные объекты США на территории Сирии. В октябре текущего года ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников подверглась другая американская военная база — Эт Танф, расположенная на юге страны.

Вооружённые силы США находятся в ближневосточном государстве незаконно, они контролируют земли на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Именно здесь находятся главные сирийские месторождения нефти и газа. В связи с этим официальный Дамаск считает присутствие американских военных на территории государства оккупацией, а также государственным пиратством, целью которого является неприкрытая кражи нефти.

Ранее сообщалось, что руководством Пентагона в 2019 году была умышленно скрыта информация об авиаударе в Сирии, в результате которого погибло большое количество местных жителей. Американский истребитель F-15 по приказу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на толпу людей, находившихся неподалёку от населённого пункта Эль-Багуз. Погибло около 70 человек.