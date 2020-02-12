https://static.news.ru/photo/aac079ac-4d76-11ea-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Global Look Press

Армия Сирии захватила большое количество военной техники и оружия террористов в Идлибской зоне деэскалации, сообщили представители координационных штабов России и САР по возвращению беженцев Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

Они добавили, что операция Дамаска стала ответом на провокацию боевиков. Среди обнаруженного оборудования есть образцы западного производства, что может говорить о поддержке бандитов из-за рубежа, пишет «Интерфакс».

В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории, — резюмировали Мизинцев и Махлюф.

Турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик также обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.

Ранее лидер Турции пригрозил правительству САР «тяжёлой расплатой» за атаку на вооружённые силы страны, писал NEWS.ru.