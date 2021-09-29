Море тайн: Путин и Эрдоган встретились в Сочи без лишних ушей

Повестка 13-го по счёту визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию затронула не все болевые точки российско-турецких отношений. Оказалась исключена тема Крыма, которая чувствительно отозвалась для Кремля после заявлений турецкого официоза об итогах выборов в Госдуму. Содержание встречи в Сочи было посвящено таким не менее конфликтным досье, как сирийский вооружённый кризис. Однако, как признал в ходе приветственного слова президент Владимир Путин, несмотря на то что диалог между Москвой и Анкарой часто двигается непросто, стороны «научились находить компромиссы, выгодные обеим странам».

Диалог лидеров двух стран в Сочи проходил тет-а-тет, несмотря на то что Эрдогана в поездке сопровождали высокопоставленные делегаты: глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации Фахреттин Алтун.

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган Владимир Смирнов/ТАСС

В этот день российский лидер вышел из режима самоизоляции в подмосковном Ново-Огарёво, на который он ушёл после приезда в Москву главы сирийского государства Башара Асада. Возможность пообщаться очно не могла не порадовать сочинского гостя.

Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях, — заявил Эрдоган.

То, что пандемии действительно не удалось, так это ослабить российско-турецкое экономическое взаимодействие, что следует из заявлений двух президентов.

Мы не только всё компенсировали, что потеряли за пандемийный год, но и нарастили, — проинформировал глава российского государства.

Кроме того, по словам Путина, ситуация постепенно восстанавливается в туристическом секторе: за девять месяцев 2021 года Турцию посетили 2,5 млн российских туристов. Для сравнения: в пандемийный год этот показатель составлял 1,5 млн человек, а в 2019 году — 6,8 млн.

В этом году, впрочем, испытанием для Анкары стали и лесные пожары. В Сочи Эрдоган получил возможность лично поблагодарить Путина за ту помощь, которую российская сторона оказала республике в борьбе со стихийным бедствием: турецкой стороной были арендованы самолёты-амфибии Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. Без трагедии противостояние со стихией не обошлось: 14 августа на юго-востоке Турции разбился один из российских экипажей.

Далеко от ожиданий

Сочи представляет собой знаковую площадку с точки зрения российско-турецких договорённостей по сирийскому досье: многие значимые решения в рамках взаимодействия двух стран по Ближнему Востоку принимались именно здесь. Несмотря на довольно приветливый тон двух лидеров, ситуация, которая сложилась в Арабской Республике к началу переговоров, показывала кризисную симптоматику: Анкара и лояльные ей группировки сирийской оппозиции регулярно обвиняли официальный Дамаск в систематических нарушениях режима прекращения огня. Особенно это касалось неподконтрольной правительству провинции Идлиб на северо-западе республики. Претензии по поводу тесной интеграции радикальных элементов и повстанцев в то же время выдвигалось Москвой в адрес турецкого руководства.

Владимир Смирнов/ТАСС

Чуть менее чем за неделю до саммита в Сочи Эрдоган был вынужден публично признаться, что его страна ожидает от россиян «других подходов» по сирийскому досье. По крайней мере, если бы Москве удалось повлиять на поведение правительственной армии, это бы стало свидетельством солидарности, следовало из высказываний турецкого лидера.

На определённое расширение зоны влияния Анкара рассчитывает и в том, что касается северо-восточных районов Сирии, которые частично находятся под контролем союзничающих с США курдских военизированных формирований. Их Эрдоган рассматривает как однозначную угрозу безопасности. Из опубликованных накануне сочинской встречи сообщений западных агентств становится понятно, что турецкая сторона предпочла бы видеть города Манбидж и Тель-Рифаат «чистыми» от этих элементов. Аргументационной базой для турок в этом случае служит заключённый с Россией меморандум от 2019 года, который предусматривает отвод курдских бойцов от сирийско-турецкой границы. То, что он выполняется в полном объёме, Анкара фактически ставит под сомнение.

Стрельба по двум зайцам

Конструктив российский лидер увидел и в переговорах с Турцией по Ливии. Североафриканская сторона не без трудностей, но постепенно движется к запуску всеобщих выборов, которые должны привести к формированию единых органов власти.

Другим положительным моментом стало сотрудничество Москвы и Анкары по Южному Кавказу, считает глава российского государства.

Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — в то же время заметил Путин. — Это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение.

Наибольший потенциал, однако, представляет военно-техническая сфера. В Сочи Эрдоган выразил уверенность, что страны продолжат развивать отношения в сфере оборонного сотрудничества, что отдалённо указывает на готовность турецкой стороны и дальше вести дискуссии о закупках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у российского производителя. С учётом того, что тема является раздражителем для США, блокирующих военно-техническое партнёрство своих союзников с Кремлём на базе «Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), Анкара нередко использует этот вопрос как рычаг воздействия.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем более что в конце октября турецкий лидер должен встретиться в Риме с президентом США Джо Байденом. Переговоры не будут полноформатными и пройдут «на полях» саммита «двадцатки», однако они всё равно дадут возможность Анкаре продемонстрировать внешнеполитические приоритеты в регионе в условиях снижающегося интереса США к своим союзническим обязательствам. Несмотря на то что нынешняя встреча в Сочи содержательно самоценна, она могла бы дать возможность турецкому президенту вести переговоры в Риме с более сильных позиций. По крайней мере, сомнений в том, что Эрдоган этим шансом воспользуется, практически нет.