https://static.news.ru/photo/c64d6cac-de77-11e9-8743-fa163e074e61_660.jpg Авиабаза Хмеймим Фото: MOD Russia/Global Look Press

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков показал журналистам беспилотники боевиков, которые были сбиты около российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Также он рассказал об особенностях дронов.

По словам Конашенкова, данные беспилотники способны преодолевать расстояние до 150 км, при этом поднимаясь в воздух на высоту до 4 км. Невзрачность дронов не должна вводить в заблуждение, поскольку при их создании применялись специальные технические решения. Это говорит о специальном образовании их создателей, сообщает РИА Новости .

Генерал отметил, что один беспилотник имел систему управления для навигации, три антенны и консоли для крепления боеприпасов. Другой оснастили бензиновой двигательной установкой, состоящей из обычной бочки с пятью литрами топлива.

Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлёте в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора–два километра, — добавил генерал.

Конашенков считает, что террористическим группировкам помогают создавать такие аппараты специалисты, владеющие современными технологиями.

Ранее News.ru сообщал, что 3 сентября база Хмеймим, расположенная неподалёку от сирийского города Латакия, подверглась атаке беспилотников, принадлежащих боевикам. В Латакии были слышны выстрелы работающих средств противовоздушной обороны. Атаку БПЛА удалось успешно отразить. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух ударных беспилотных летательных средств на безопасной дистанции от Хмеймима.