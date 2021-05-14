Минобороны Израиля заявило о банкротстве движения ХАМАС

https://static.news.ru/photo/ba7a260e-b689-11eb-9423-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: israel.trendolizer.com

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, обанкротилось и лишилось главного военного потенциала — сети тоннелей. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. Его слова приводит интернет-издание The Times of Israel.

Во время посещения позиций израильских военных на юге страны Ганц сообщил, что палестинское движение обанкротилось и лишилось всех своих активов.

Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована, — сказал министр.

При этом он призвал военнослужащих «оставаться начеку», поскольку «борьба, вероятно, будет продолжена».

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, удары наносятся по военным объектам ХАМАС в Газе, включая тоннельную инфраструктуру движения. Радикалы создали в регионе разветвлённую сеть подземных тоннелей, где размещены склады с оружием и военное оборудование, которое используется при атаках на Израиль.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит действовать против радикалов в секторе Газа.