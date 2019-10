О том, кто заплатил ван дер Мёрв $16 млн, стало известно благодаря судебным документам. Причиной стало то, что налоговая служба ЮАР заинтересовалась крупной суммой в $15,3, появившейся на счёте молодой модели, чей ежемесячный доход не превышает порога в несколько тысяч долларов. Деньги она получила ещё в 2013 году. Долгое время ван дер Мёрв упирала на то, что это подарок некого человека, личность которого она не раскрывала.

Впрочем, единственное, чего не утаила ван дер Мёрв, это то, что со своим анонимным благотворителем она познакомилась на Сейшельских островах, куда была завербована одним из эскортных агентств для участия «в частных вечеринках», куда съезжались состоятельные люди, и для создания там атмосферы «эксклюзивности». По признанию ван дер Мёрв, в качестве подарка она также получила два автомобиля класса люкс.