Премьер-министр Ливана Саад Харири стал объектом громкого скандала с участием молодой южноафриканской модели. Американское издание New York Times со ссылкой на судебные документы сообщило, что ливанский политик заплатил свыше $16 млн сотруднице эскорта Кандис ван дер Мёрв для того, чтобы она купила себе особняк. Случай произошёл ещё в 2013 году, когда Харири не занимал пост главы правительства. Однако обнародование компромата произошло в неудобное для премьера время: Ливан переживает масштабный кризис, который ведёт страну к обнищанию.

О том, кто заплатил ван дер Мёрв $16 млн, стало известно благодаря судебным документам. Причиной стало то, что налоговая служба ЮАР заинтересовалась крупной суммой в $15,3, появившейся на счёте молодой модели, чей ежемесячный доход не превышает порога в несколько тысяч долларов. Деньги она получила ещё в 2013 году. Долгое время ван дер Мёрв упирала на то, что это подарок некого человека, личность которого она не раскрывала.

Candice van der Merwe pic.twitter.com/0CYRfvlTn5 — tony mhanna (@mhannnatony) October 2, 2019

Впрочем, единственное, чего не утаила ван дер Мёрв, это то, что со своим анонимным благотворителем она познакомилась на Сейшельских островах, куда была завербована одним из эскортных агентств для участия «в частных вечеринках», куда съезжались состоятельные люди, и для создания там атмосферы «эксклюзивности». По признанию ван дер Мёрв, в качестве подарка она также получила два автомобиля класса люкс.

At a time of economic slowdown in #Lebanon and hardship for its people, the news of #saadhariri 's payment of $16 million to a South African model for her "companionship" has not been well received at all. pic.twitter.com/wPKHNJowlw — Kian (@knmd8) October 1, 2019

Теперь, как оказалось благодаря документации, благотворителем был Харири — счастливый муж и отец троих детей. Он считался в Ливане богатым человеком ещё до того, как возглавил правительство: его отец, Рафик аль-Харири, оставил своему сыну большую строительную империю. Нынешнее состояние действующего премьера оценивается в несколько миллиардов долларов, хотя наблюдатели признают: его дела — хуже год от года. Премьер не комментировал свои отношения с ван дер Мёрв, но сказал New York Times, что «негативные» сообщения не помешают его работе на посту премьер-министра.

Какие бы кампании против меня не шли, и что бы обо мне ни говорили, ни писали, ни делали, я буду продолжать работать. Это правда, что мы переживаем сложную экономическую ситуацию, и поэтому мы должны принимать смелые решения. Каждый раз, когда мы совершаем достижение, кто-то его критикует, — прокомментировал глава правительства публикацию компромата.

В 2013 году Харири ещё не занимал каких-то официальных должностей, однако публикация компромата произошла сейчас, когда Ливан переживает непростые времена. В сентябре премьер был вынужден объявить о режиме чрезвычайного положения в национальной экономике. В частности, он сообщил о таком решении после экстраординарной встречи политических деятелей и банкиров, которая прошла в президентском дворце Баабда в Бейруте.

Тот, кто думает, что положение дел в ливанской экономике нормальное, глубоко ошибается, — сказал Харири. — Ситуация крайне тяжелая, и мы вынуждены ввести режим чрезвычайного положения и сосредоточить усилия на том, чтобы сохранить стабильность национальной валюты.

В настоящее время в Ливане проходят так называемые «долларовые протесты» в связи с тем, что ливанский фунт в очередной раз упал до значения 1650 фунтов за один американский доллар, хотя коалиционное правительство, как очевидно, по-прежнему хочет удержаться на показателе в 1550 фунтов за доллар. Признаком тяжёлого положения стало и то, что цены на базовые продукты стремительно пошли вверх, а зарплаты — вниз. Эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом израильского Кнессета, фиксирует начавшийся кризис в сфере электроэнергии, сложности с уборкой мусора, а также с перегруженными дорогами.

Некоторые ливанцы утверждают, что даже в годы гражданской войны государство функционировало лучше, чем сегодня, — пишет эксперт.

Политиков и партии, которые входят в коалиционный кабинет, призывают обеспечить строгое соблюдение статей бюджета на 2019 год. Принятый документ, как ранее сообщалось, предусматривает снижение дефицита с 11% до 7,5%, что отражает рекомендации Всемирного банка. Это, как отмечал Харири, необходимо для получения Бейрутом «обещанной странами-донорами финансовой помощи на международной конференции Париж-4 в апреле 2018 года». Правительство Ливана рассчитывает на 11 млрд долларов в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации своих реформ, необходимость которых назревала давно. В такой период Харири вряд ли простят романтические связи с некой моделью на Сейшелах, особенно многомиллионную «щедрость».