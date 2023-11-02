Ливанская ракета попала в израильское кафе Выпущенная из Ливана ракета попала в кафе на севере Израиля

Фото: Стрингер/РИА Новости

Ракета, выпущенная из Ливана, попала в кафе на севере Израиля, видео с места прилета опубликовало издание Readovka. Два человека получили ранения.

Заведение находится в городе Кирьят-Шмона, который расположен на границе с Ливаном. Сейчас там работают пожарные.

Местные СМИ пишут, что по приграничной территории всего было выпущено 12 ракет. Ответственность за это взяло на себя исламское движение ХАМАС.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что израильские военнослужащие дошли до города Газа и окружают его с разных сторон. Он отметил, что солдаты ЦАХАЛ вынуждены сражаться в густонаселенной и плотно застроенной городской зоне.

Кроме того, ВС Израиля впервые с момента нападения палестинского движения ХАМАС использовали систему противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты над Красным морем. Сообщается, что система сработала успешно, и все цели были перехвачены. Системы обнаружения ВВС страны отследили траекторию полета снаряда, затем было принято решение о запуске системы Arrow 3. В воздух также были подняты военные самолеты.

Ранее силами Израиля был ликвидирован один из командующих палестинским движением ХАМАС Мухаммад Асар. Он был убит в результате удара авиации в секторе Газа.