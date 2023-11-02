ЦАХАЛ окружает Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия обороны Израиля дошла до Газы и начала окружение города

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что израильские военные дошли до города Газа и в настоящее время окружают его с разных сторон. Он добавил, что солдаты ЦАХАЛ вынуждены сражаться в густонаселенной, плотно застроенной городской зоне.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль наносит удары по трем фронтам

Группировка «Сарая аль-Кудс» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), которая является военным крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), нанесла ракетные удары по израильским военным вблизи поселений Холит, Мивтахим и Амиаз на юго-западе еврейского государства.

Позднее группировка сообщила о столкновениях с солдатами ЦАХАЛ в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Помимо этого, палестинцы ударили по израильским военнослужащим на северо-западе Газы и обстреляли кибуц Нир-Оз на границе с анклавом.

В свою очередь пресс-служба ВС Израиля сообщила, что в секторе Газа погиб высокопоставленный командир ЦАХАЛ подполковник Салман Хабаки. Всего с начала наземной операции в палестинском анклаве Израиль потерял 18 своих военных.

2 ноября в Израиле заявили о нанесении ударов по «отряду террористов» в Ливане в ответ на запуск противотанковых ракет. Кроме того, Вооруженные силы Израиля впервые с момента нападения палестинского движения ХАМАС применили систему противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты над акваторией Красного моря. Система сработала успешно, все цели были перехвачены.

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Amnesty International обвинила Израиль в нарушении международного права

Старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера заявила, что Израиль применял фосфорные боеприпасы в Газе и Ливане. Она подчеркнула, что израильская сторона так же, как и ХАМАС, не соблюдает международное право.

По словам Роверы, в результате неизбирательных бомбардировок ЦАХАЛ погибли тысячи детей. При этом она отметила, что была поражена бездействием международного сообщества перед лицом катастрофы и гуманитарного кризиса огромного масштаба.

Тем временем военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что снаряды с белым фосфором, предположительно, примененные израильской армией в секторе Газа, — это средство для уничтожения всего живого. Он отметил, что фосфор горит, пока не выгорит, даже без доступа кислорода, его нельзя залить водой или засыпать землей. При этом температура горения настолько высока, что плавит не только кости человека, но и металл, заметил эксперт.

По мнению Матвийчука, белый фосфор оставляет страшные ожоги, которые практически не заживают и не лечатся. После него остаются рубцы, которые не исправит никакая хирургия, добавил эксперт.

Как проходит эвакуация иностранцев из Газы

Пограничная служба сектора Газа опубликовала в Facebook (деятельность в РФ запрещена) список с фамилиями 596 иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые смогут покинуть палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. У большинства людей американские паспорта.

Помимо данных 400 американцев в прикрепленном к посту файле содержатся имена подданных Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждан Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.

В то же время МИД Египта сообщил, что страна поможет эвакуировать семь тысяч иностранных граждан из сектора Газа. Накануне помощник главы ведомства Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями дипмиссий для обсуждения мер, которые примут египетские власти для приема иностранцев на КПП «Рафах».

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Люди ждут возможности покинуть сектор Газа и отправиться в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах»

Как в Европе противостоят сторонникам Палестины

В Лондоне полицейские задержали мужчину, который облил красной краской здание в центре города и написал на нем призыв освободить сектор Газа.

Тем временем в Германии вступил в силу официальный запрет на деятельность ХАМАС. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер сообщила, что у группировки на сегодняшний день нет никаких организационных структур в ФРГ. По словам главы ведомства, запрет на деятельность палестинского движения необходим, чтобы жестче действовать против его сторонников во время демонстраций.

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