Подтвердилось применение Израилем фосфорных боеприпасов в Газе Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль применял фосфорные боеприпасы в Газе и Ливане, заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера в интервью британскому телеканалу Sky News. Ровера подчеркнула, что израильская сторона так же, как и ХАМАС, не соблюдает международное право.

Мы проверили видеоролики, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном. Мы поговорили с врачами, которые занимались лечением девяти пострадавших на юге Ливана. Доказательства неопровержимы, — сказала она.

По ее словам, в результате неизбирательных бомбардировок жертвами стали тысячи детей. При этом Ровера поражена бездействием международного сообщества перед лицом катастрофы и гуманитарного кризиса такого масштаба.

Human Rights Watch ранее сообщала, что израильская армия применила опасные боеприпасы при обстреле сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября. Правозащитная организация ссылается на показания очевидцев и видеозаписи. Применение фосфорных бомб, напомнили в HRW, является нарушением требований международного права. Конфликтующие стороны должны избегать жертв среди мирного населения.

Военный эксперт Дмитрий Корнев до этого описал действие снарядов с белым фосфором. По его словам, они несут серьезную угрозу из-за своих ядовитых и горючих свойств.