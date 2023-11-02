Политолог оценил ситуацию на границе Египта из-за конфликта в Израиле Политолог Светов назвал эфемерными гарантии безопасности на границах Египта

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Люди ждут возможности покинуть сектор Газа и отправиться в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах

Гарантии безопасности на границах Египта можно назвать эфемерными, заявил политолог Юрий Светов. В беседе с Пятым каналом эксперт подчеркнул, что, если Израиль на фоне конфликта начнет настаивать на переселение палестинцев из сектора Газа в Египет, система охраны государства просто не выдержит.

Если Израиль начинает давить тем, чтобы переселить всех палестинцев из сектора Газа в Египет, то там смогут прорвать и построенную бетонную стену. Гарантия безопасности границ на Ближнем Востоке — это эфемерная ситуация, — пояснил политолог.

По словам политолога, пока идет палестино-израильский конфликт, границы Египта не находятся под надежной защитой. Он напомнил, что даже современные системы охраны Израиля удалось прорвать элементарным образом.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль ранее заявил, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится. В этом их поддержали многие страны.

31 октября израильский публицист Исраэль Шамир рассказал NEWS.ru о том, что план Израиля по принудительному переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет действительно существует. Он отметил, что в прошлом Израиль уже не раз проводил массовую высылку палестинцев за границу.