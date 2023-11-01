Палестинский посол заявил, что жители сектора Газа не переселятся в Египет Посол Палестины в РФ Нофаль заявил, что палестинцы должны жить в своем государстве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Абдель Хафиз Нофаль

Планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя, заявил NEWS.ru посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится. В этом их поддержали многие страны.

Израильтяне хотят отправить палестинское население на Синайский полуостров, но мы отказываемся от этого, мы должны оставаться на нашей земле. Сейчас израильтяне стараются выгнать людей с севера на юг сектора Газа. Они говорят, что это временная мера, поскольку ХАМАС на севере, — подчеркнул Нофаль.

Посол считает, что страны, поддерживающие палестинцев, должны оказать давление на тех, кто еще не признал Палестину. Чтобы урегулировать конфликт, необходимо провести представительный международный форум, отметил он.

Страны, которые признают палестинское государство, должны собраться на международную конференцию. Это необходимо сделать для завершения войны и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, — заключил посол.

31 октября израильский публицист Исраэль Шамир рассказал NEWS.ru о том, что план Израиля по принудительному переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет существует, его реализация возможна. Он отметил, что в прошлом Израиль уже не раз проводил массовую высылку палестинцев за границу.