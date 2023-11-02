В Совфеде указали на двойные стандарты США на фоне больших потерь в Газе Сенатор Джабаров: США не обращает внимание на огромные потери в Газе

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США руководствуются двойными стандартами, что ярко проявилось в ходе палестино-израильского конфликта, сказал NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он обратил внимание, что Вашингтон, продолжая критиковать Россию и спецоперацию, открыто поддерживает Израиль, от действий которого за три недели в секторе Газа погибло в шесть раз больше детей, чем на Украине за все время боевых действий.

В Америке руководствуются двойными стандартами. Они не видят бревна в своем глазу, зато в чужом — с удовольствием. Критика России и СВО подтверждает это как никогда. Сейчас они продолжают поддерживать Израиль, при этом сами потом заявляют, что за три недели в секторе Газа было убито в 6 раз больше детей, чем на Украине за все время СВО. Я думаю, это их принцип, поэтому они будут любой ценой не обращать внимания на потери мирного населения Газы. И это преступление американцев, которое рано или поздно мир им припомнит, — заявил сенатор.

Джабаров указал на бесчеловечное отношение США к людям в Ираке, Афганистане, Ливии. Теперь, продолжил политик, американскими руками уничтожаются дети Газы.

Они вполне могли остановить боевые действия или хотя бы организовать освобождение заложников, вывести женщин и детей. Но они этого не делают, вот в чем заключается преступление американского правящего режима, — добавил собеседник.

Однако долго это продолжаться не может, считает Джабаров. Уже сейчас, по его словам, в мире постепенно нарастает возмущение позицией США. Сенатор также отметил, что Израиль использует чрезмерное применение силы в данный момент, хоть и причины ясны — в еврейском государстве тоже погибло очень много людей. Но нельзя, чтобы весь палестинский народ отвечал за действия ХАМАС, резюмировал политик.

Ранее в Госдепе США признались, что не занимаются оценкой действий Израиля в секторе Газа. Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что еще рано делать какие-либо суждения на этот счет.