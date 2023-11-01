Госдеп высказался по поводу военных преступлений Израиля Госдеп: США не оценивают действия Израиля на предмет военных преступлений

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Соединенные Штаты не занимаются в настоящее время подготовкой оценок того, совершает ли Израиль в ходе своих операций на палестинских территориях военные преступления, передает ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Он процитировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что еще «еще будет время для подготовки таких суждений».

Это не та оценка, которую мы сейчас готовим, — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях обнаружила явные доказательства военных преступлений на территориях двух конфликтующих сторон. Члены комиссии призвали привлечь к ответственности напавших на мирное население и нарушивших международное гуманитарное право.

Организация осудила взятие палестинскими группировками в заложники израильтян, а также расстрел безоружных мирных граждан. Также она выразила обеспокоенность ударами Израиля по Газе и началом блокады территории анклава, которая может привести регион к гуманитарной катастрофе. Позднее комиссия сообщила, что с мая 2021 года по август 2023 года Израиль совершил военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа.