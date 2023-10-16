ООН назвала «несоразмерные удары» Израиля по Газе военным преступлением

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С мая 2021 года по август 2023 года Израиль совершил военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа, указано в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях. Кроме того, в документе обозначено, что запрет на ввоз гуманитарной помощи в регион нарушает международное право.

Комиссия серьезно обеспокоена последним нападением Израиля на Газу и объявлением Израилем полной осады Газы, включающей прекращение подачи воды, продовольствия, электричества и топлива, что, несомненно, будет стоить жизни гражданскому населению, — сообщается в отчете.

При этом комиссия подчеркнула, что доклад был собран еще до начала текущего обострения палестино-израильского конфликта. Авторы документа отметили, что отчет стал для них «болезненным». Также в документе прописано, что комиссия намерена расследовать нынешние события на Ближнем Востоке и выявить лица, которые ответственны за нарушения международного права со всех сторон.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль обеспечить гуманитарный доступ в Газу. Генсек добавил, что палестинское движение ХАМАС в свою очередь должно освободить заложников без каких-либо обсуждений и условий.