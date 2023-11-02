Египет поможет эвакуировать иностранцев из Газы МИД Египта: Каир готовится содействовать эвакуации 7 тысяч иностранцев из Газы

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

КПП «Рафах»

Египет поможет эвакуировать семь тысяч иностранных граждан из сектора Газа, сообщает МИД страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Накануне помощник главы ведомства Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями дипмиссий для обсуждения мер, которые примут египетские власти для приема иностранцев на КПП «Рафах».

В ходе встречи он (Исмаил Хайрат. — NEWS.ru) обсудил текущую подготовку египетских властей к приему и эвакуации около 7000 иностранных граждан 60 стран из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в сообщении.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что граждане Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии, а также представители Международного комитета Красного Креста смогут уехать из Газы 1 ноября. Позднее стало известно, что первые иностранцы уже покинули анклав. The New York Times отмечала, что с 2 ноября около тысячи граждан ряда стран уедут из Газы через КПП «Рафах».

В то же время граждан РФ не выпускают из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Как отмечают россияне, желающие вернуться на родину, консульство не может принять меры. По их словам, в палестинском анклаве сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.