Стало известно о первых покинувших Газу иностранцах AFP: первые иностранцы начали пересекать КПП на границе между Газой и Египтом

Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press

Первые иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает Associated France Press. Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что граждане Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии, а также представители Международного комитета Красного Креста смогут уехать из Газы 1 ноября.

Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт «Рафах», — говорится в сообщении.

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Обейда сообщал, что в ближайшие дни освободят ряд иностранных пленных, находящихся в секторе Газа. При этом точных сроков выдачи заложников он не назвал. В то же время он пригрозил военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что Газа «станет кладбищем и трясиной для врага, его солдат, его политических лидеров».

В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. На сегодняшний день освобождено пять человек, в том числе четверо после переговоров по дипломатическим каналам, одного вызволили в процессе военной операции. Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта. Среди них по меньшей мере шестеро россиян.