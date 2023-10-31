В ХАМАС сообщили, когда отпустят часть иностранных пленных ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд пленных иностранцев

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«Бригады Аль-Кассама», представляющие военное крыло палестинского движения ХАМАС, в ближайшие дни освободят ряд иностранных пленных, находящихся в секторе Газа, заявил представитель военизированных формирований Абу Обейда в ходе обращения в Telegram. При этом точных сроков выдачи заложников он не назвал.

Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев, — сказал Обейда.

В то же время он пригрозил военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что Газа «станет кладбищем и трясиной для врага, его солдат, его политических лидеров». Предполагается, что в настоящее время ХАМАС удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. На сегодняшний день освобождено пять человек, в том числе четверо после переговоров по дипломатическим каналам, одного вызволили в процессе военной операции. Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта. Среди них по меньшей мере шестеро россиян, о чем заявляли в правительстве Израиля.

Москва тем временем ведет переговоры с руководством ХАМАС, чтобы эвакуировать своих граждан из зоны конфликта. Представители движения сообщили, что «достигли целей» и готовы ко «всем политическим диалогам», в том числе к обсуждению возможного перемирия с Израилем. Они также назвали позицию Москвы на заседании Совета безопасности ООН «очень достойной». По мнению лидеров ХАМАС, Россия «не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию».