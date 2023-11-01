Стало известно о ситуации с российскими гражданами в секторе Газа «МК»: граждан РФ не выпустили из сектора Газа

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждан РФ не выпускают из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», сообщает «МК» со ссылкой на источники. При этом, как отмечают россияне, желающие вернуться на родину, консульство не может принять меры, а гуманитарная ситуация в палестинском анклаве катастрофичная.

Сейчас на КПП много россиян, но для русских нет зеленого коридора. Обратно люди уже не вернутся, останутся на КПП, будут там ночевать. Жить в секторе Газа невозможно, — сказала одна из оставшихся в Газе россиян.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что граждане Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии, а также представители Международного комитета Красного Креста смогут уехать из Газы 1 ноября. Позднее стало известно, что первые иностранцы уже покинули анклав.

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Обейда сообщал, что в ближайшие дни освободят ряд иностранных пленных, находящихся в секторе Газа. При этом точных сроков выдачи заложников он не назвал. В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. Более половины пленных имеют иностранные паспорта, среди них шестеро россиян.

При этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов 28 октября сообщил, что ХАМАС пообещало России найти и освободить из заложников восьмерых россиян. Делегации движения во время визита в Москву был передан список российских граждан, которые находятся в плену.