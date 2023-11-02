Армия обороны Израиля впервые применила систему ПРО Arrow 3

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Вооруженные силы Израиля применили систему противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты над акваторией Красного моря, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля. По данным пресс-службы ведомства, это первый случай применения данной системы с момента нападения бойцов ХАМАС, произошедшего 7 октября. Система сработала успешно, все цели перехвачены.

Все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории. Никаких случаев проникновения на израильскую территорию выявлено не было, — заявили в Армии обороны Израиля.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ракета была запущена неизвестной стороной из района Красного моря. Системы обнаружения ВВС Израиля отследили траекторию полета снаряда, а затем приняли решение о запуске системы Arrow 3. В воздух также были подняты военные самолеты.

Как сообщалось ранее, израильские вооруженные силы ликвидировали одного из командующих палестинским движением ХАМАС Мухаммада Асара. Он был убит в результате авиационного удара по объекту движения в секторе Газа. Информация о гибели Асара подтверждается данными, полученными разведслужбами Израиля. По словам представителей армейской пресс-службы, Асар несет ответственность за удары по израильским солдатам и мирному населению.