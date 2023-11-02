Опубликован список из 600 иностранцев, которые покинут Газу 2 ноября 600 иностранцев покинут сектор Газа 2 ноября через КПП «Рафах»

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пограничная служба сектора Газа опубликовала в Facebook (деятельность в РФ запрещена) список с фамилиями 596 иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые 2 ноября смогут покинуть палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. У большинства людей американские паспорта.

Главное управление погранпереходов и границ объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход «Рафах» в четверг, 2 ноября, — говорится в сообщении.

В прикрепленном к посту файле содержатся имена и паспортные данные 400 американцев, подданных Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждан Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.

МИД Египта ранее заявил, что поможет эвакуировать семь тысяч иностранных граждан из сектора Газа через КПП «Рафах». Для этого помощник главы ведомства Исмаил Хайрат обсудил с послами и представителями дипмиссий меры для приема иностранцев.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что граждане с российским паспортом смогут покинуть сектор Газа, как только для них откроют пограничный переход. По словам дипломата, Россия готова начать эвакуацию. Уже подготовлен список лиц, которые покинут регион. Среди них около 600 граждан РФ и более 300 жителей стран СНГ.