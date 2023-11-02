В Израиле выразили готовность эвакуировать россиян из Газы с одним условием Посол РФ в Израиле Викторов: эвакуация россиян начнется после открытия перехода

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане с российским паспортом смогут покинуть сектор Газа, как только для них откроют пограничный переход, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда». По словам дипломата, Россия готова начать эвакуацию, уже подготовлен список лиц, которые покинут регион, среди них около 600 граждан РФ и более 300 граждан стран СНГ.

Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей, в основном стран СНГ <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем, — сказал дипломат.

Викторов уточнил, что в настоящий момент Москва ждет сигнала от властей Египта, с которыми налажен «абсолютный контакт». Эвакуация предположительно будет осуществляться через КПП «Рафах», отметил посол.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 — россияне. В документ, помимо граждан РФ, входят уроженцы Палестины, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

При этом россияне, которые не могли вылететь из Израиля, уже пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.