Стало известно число ожидающих эвакуации из Газы россиян Представительство РФ: более 500 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Она добавила, что из них более 500 — россияне.

Более 900 [человек в списке на эвакуацию]. Из них более 500 россиян. Кто не сделал этого ранее, могут с нами связаться. Это происходит время от времени, поэтому время от времени единицы добавляются, — отметила Зарипова.

Собеседница журналистов также сообщила, что в российский список, помимо россиян, входят граждане Палестины, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. По ее словам, в секторе Газа люди перемещаются из района в район и из города в город, спасаясь от бомбардировок, поэтому кто-то находится в школах ООН (БАПОР), кто-то — в больницах.

Все в разных местах. Никаких организованных мест размещения там нет, — резюмировала Зарипова.

По информации МИД России, из Тель-Авива в РФ с 9 октября вернулись около шести тысяч человек. Также продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа российских граждан, обратившихся за содействием в эвакуации, добавили в ведомстве.