На здании в центре Лондона появилась надпись с призывом освободить Газу В Лондоне полиция задержала мужчину, написавшего краской призыв освободить Газу

Фото: Belinda Jiao/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне правоохранители задержали мужчину, который облил красной краской здание в центре города и написал на нем призыв освободить сектор Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на лондонскую полицию. Стражи порядка также опубликовали фотографии с места происшествия.

По данным ведомства, мужчина находится под стражей. Его задержали по подозрению в противоправном ущербе после протеста на Пикадилли.

На фото, размещенном правоохранителями в Twitter (X), видно, что двери здания облиты краской, а над козырьком крупными красными буквами написан призыв к освобождению Газы. На самом козырьке находится еще один злоумышленник, правоохранители сообщили, что он будет задержан сразу после того, как спустится вниз.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал к частичному прекращению огня в секторе Газа ради освобождения заложников. Президент США добавил, что именно он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать время для выведения пленных из анклава до начала наземной операции, а также договорился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси о том, чтобы раненые местные жители и иностранцы могли покинуть сектор через контрольно-пропускной пункт «Рафах».