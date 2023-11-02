Байден призвал приостановить бои в Газе Bloomberg: Байден призвал приостановить бои в Газе для освобождения заложников

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Президент США Джо Байден призвал к частичному прекращению огня в секторе Газа для освобождения заложников, сообщает Bloomberg. Глава государства отметил, что именно он убедил премьер-министра Биньямина Нетаньяху дать время для выведения пленных из анклава до начала наземной операции, а также договорился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси о том, чтобы раненые местные жители и иностранцы могли покинуть сектор через КПП «Рафах».

Я думаю, нам нужна пауза. <...> Пауза означает дать время, чтобы вывести заключенных, — сказал Байден.

Ранее Национальный мусульманский демократический совет США поставил Байдену ультиматум. Американские мусульмане требовали от Вашингтона прекратить огонь в секторе Газа до 17:00 по восточному времени (00:00 мск) 31 октября.

Совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за действующего президента страны на выборах главы государства в 2024 году, если Байден не остановит военные действия на Ближнем Востоке. Тем не менее ультиматум не был выполнен.

До этого портал Axios сообщал, что более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в палестинском анклаве. По информации портала, это бронетанковая и пехотная дивизии.