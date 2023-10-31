Мусульмане США поставили Байдену ультиматум по сектору Газа Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в секторе Газа

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, сообщает Reuters. Американские мусульмане потребовали от Вашингтона прекратить огонь в секторе Газа до 17:00 по восточному времени (00:00 мск).

Национальный мусульманский демократический совет <...> призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня , — указано в публикации.

Отмечается, что совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за действующего президента страны на выборах главы государства в 2024 году, если Байден не остановит военные действия на Ближнем Востоке.

Портал Axios сообщил, что более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в палестинском анклаве. По информации портала, это бронетанковая и пехотная дивизии.

Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа в Египет, передает Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Речь идет о предложении по перемещению 2,3 млн палестинцев на Синайский полуостров.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, ЦАХАЛ сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.