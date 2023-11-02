МВД Германии запретило деятельность движения ХАМАС на территории страны Глава МВД ФРГ Фезер: вступил в силу официальный запрет на деятельность ХАМАС

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Нэнси Фезер

В ФРГ вступил в силу официальный запрет на деятельность палестинского движения ХАМАС и организации Samidoun, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает ТАСС. Ранее ограничение анонсировал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Сегодня я запрещаю деятельность ХАМАС и организации Samidoun. Благодарю всех, кто работал над соответствующим предписанием в последние недели. Антисемитизму не место в Германии, не важно, от кого он исходит, — заявила Фезер.

Она добавила, что у ХАМАС на сегодняшний день нет никаких организационных структур на территории Германии. ПО словам министра, официальный запрет на деятельность движения необходим органам правопорядка, чтобы жестче действовать против сторонников формирования во время демонстраций.

Ранее Олаф Шольц заявил, что смерть гражданки Германии Шани Лук в плену у бойцов ХАМАС доказывает варварство этого палестинского движения. По его словам, организация должна понести за это ответственность. До этого мать 22-летней немки рассказала журналистам, что получила информацию о гибели своей дочери. Позже гибель девушки подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог, уточнив, что палестинские бойцы ее обезглавили.