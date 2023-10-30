Шольц призвал ХАМАС к ответу после обезглавливания немки

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Смерть гражданки Германии Шани Лук в плену у бойцов ХАМАС доказывает варварство этого палестинского движения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит Welt, организация должна понести за это ответственность.

Это показывает все варварство, стоящее за атакой ХАМАС. И именно поэтому ХАМАС должно быть привлечено к ответственности, — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. Убийству нет никакого оправдания, подчеркнул Шольц.

Ранее мать 22-летней немки Шани Лук рассказала журналистам, что получила информацию о гибели своей дочери в плену ХАМАС. Позже президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель девушки, уточнив, что палестинские бойцы ее обезглавили.

Имя девушки растиражировали СМИ после вторжения ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле 7 октября и похищения людей. Тогда в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа палестинских бойцов, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Ее тело было покрыто ссадинами, а некоторые пользователи предположили, что ей сломали конечности. Родители Шани Лук тогда опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах и прическе с дредами.