Похищенной в Израиле немке Шани Лук отрезали голову Президент Израиля подтвердил факт гибели похищенной немки Шани Лук

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Рикарда Лук показывает фотографию своей дочери Шани Лук на экране телефона

Похищенной в Израиле в ходе нападения ХАМАС 7 октября 22-летняя немке Шани Лук отрезали голову, сообщил президент страны Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt. Он выразил соболезнования семье погибшей.

То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки погрома, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС держит в заложниках как минимум пять граждан Германии. Также сообщалось о гибели одного человека. Немецкие СМИ сообщили, что это была Шани Лук, еще 10 октября. В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. Однако ее родственники утверждали, что она жива. Мать сообщала, что дочь находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии. Пока Шани Лук считается пропавшей без вести.

В субботу, 28 октября, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, на всех заложников, захваченных в ходе операции на территории этой страны. Отмечается, что ХАМАС согласно заключить соглашение незамедлительно.