Названы «страшные последствия» применения белого фосфора в секторе Газа Матвийчук: применяемый в Газе белый фосфор служит оружием массового уничтожения

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Применяемые израильской армией в секторе Газа снаряды с белым фосфором — это средство для уничтожения всего живого, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отмечает, что фосфор горит, пока не выгорит даже без доступа кислорода, его нельзя залить водой или засыпать землей. При этом температура горения настолько высока, что плавит не только кости человека, но даже металл, заметил эксперт.

Если белый фосфор попал на кожу, то вы его ничем не смоете, он будет гореть до тех пор, пока не выгорит полностью. Это оружие не для ведения непосредственно боевых действий, это даже не боеприпас, а средство уничтожения всего живого, — объясняет эксперт.

По его словам, белый фосфор оставляет страшные ожоги, которые практически не заживают, не лечатся. После него остаются рубцы, которые не исправит никакая хирургия. Вместе с этим при горении он выделяет газ, который отравляет все живое, в том числе растения и почву.

Оружие массового уничтожения в миниатюре, уничтожающее все белковые существа. Поэтому его запретили, — заключил Матвийчук.

О том, что Израиль применял фосфорные боеприпасы в Газе и Ливане, ранее заявили в Amnesty International. Там также отметили, что обе стороны конфликта не соблюдают международное право. В результате неизбирательных бомбардировок жертвами стали тысячи детей. При этом в организации выразили удивление бездействию международного сообщества перед лицом катастрофы и гуманитарного кризиса такого масштаба.