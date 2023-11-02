ЦАХАЛ прорывает оборону: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ прорвала оборону ХАМАС на севере сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильские военнослужащие смогли прорвать линию обороны палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он отметил, что наземная операция в анклаве идет по плану.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 1 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Переселятся ли жители сектора Газа в Египет

Планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя, заявил NEWS.ru посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится. В этом их поддержали многие страны.

Посол считает, что страны, поддерживающие палестинцев, должны оказать давление на тех, кто еще не признал Палестину. Чтобы урегулировать конфликт, необходимо провести представительный международный форум, отметил он.

Удары Израиля по Газе могут признать военным преступлением, реакция США

Атаку ЦАХАЛ на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа могут признать военным преступлением, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Представители организации подчеркнули, что поводом для беспокойства является большое количество жертв среди мирных жителей.

Соединенные Штаты не занимаются в настоящее время подготовкой оценок того, совершает ли Израиль в ходе своих операций на палестинских территориях военные преступления, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он процитировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что «еще будет время для подготовки таких суждений».

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ликвидация командиров ХАМАС, уничтожение танков Израиля

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило об уничтожении двух танков Армии обороны Израиля. По данным организации, технику ЦАХАЛ подбили на северо-востоке сектора Газа. До этого представители «Бригады аль-Кассама» заявили о гибели семи заложников в результате обстрела Аль-Джебалии в Газе. В структуре ХАМАС отметили, что среди погибших в том числе трое иностранных граждан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу противотанкового ракетного подразделения палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа, сообщила ЦАХАЛ. Ведомство также опубликовало кадры работы израильского истребителя по объекту, в котором находился Асар.

Также, отметили в ЦАХАЛ, Асар несет ответственность за многочисленные удары противотанковыми ракетами по гражданским лицам и израильским солдатам. На опубликованном видео показано, как снаряд попадает в объект, после чего раздается мощный взрыв.

Подготовка к эвакуации россиян

Граждане с российским паспортом смогут покинуть сектор Газа, как только для них откроют пограничный переход, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По словам дипломата, Россия готова начать эвакуацию, уже подготовлен список лиц, которые покинут регион, среди них около 600 граждан РФ и более 300 граждан стран СНГ.

Викторов уточнил, что в настоящий момент Москва ждет сигнала от властей Египта, с которыми налажен «абсолютный контакт». Эвакуация предположительно будет осуществляться через КПП «Рафах», отметил посол.

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