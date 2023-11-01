ХАМАС разрешило иностранцам покинуть сектор Газа: что будет с россиянами ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. Что об этом известно, граждане каких стран смогут эвакуироваться?

Граждане каких стран вошли в эвакуационный список

Пограничники сектора Газа пообещали пропустить граждан Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии. Также в списке, который включает около 430 человек, значатся палестинцы с двойным гражданством и сотрудники Международного комитета Красного Креста.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск — NEWS.ru), чтобы облегчить себе процесс перехода», — говорится в сообщении.

Информации о том, пропустят ли через границу тех, кто окажется на пропускном пункте позже установленного срока, не приводится. Списки были опубликованы в ночное время, в медиаресурсах ХАМАС они не дублировались.

Планирует ли ХАМАС освобождать россиян

В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта. Среди них по меньшей мере шестеро россиян.

Замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов 28 октября сообщил, что представители ХАМАС пообещали России найти и освободить из заложников восемь россиян. Делегации движения во время визита в Москву был передан список российских граждан, которые находятся в плену.

«Список, в нем значатся восемь человек — это российские граждане, которые находятся в заложниках. Нам пообещали откликнуться, посодействовать, найти их и принять все меры для освобождения», — отметил Богданов.

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава отдела палестинского движения по внешней политике Муса Абу Марзук заверил, что ХАМАС проверит факт нахождения россиян в секторе Газа из списка среди заложников. По его словам, представители движения отнесутся к запросу российской стороны с большим вниманием, чем к просьбам из других стран.

«Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — сказал Марзук.

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru заверил, что Россия будет использовать все возможности для спасения своих граждан.

«Мы будем бороться, чтобы военнопленные были освобождены. Другой альтернативы просто нет», — заявил Карасин.

Где ХАМАС может удерживать пленных граждан

Израильский военно-политический обозреватель Алекс Векслер заявил NEWS.ru, что члены ХАМАС бесплатно никого не отдают, поэтому процесс освобождения граждан может занять длительное время. По его данным, ранее движение даже не шло на дипломатические переговоры.

«ХАМАС никогда не возвращало никого из пленных. В данном случае руководители движения вряд ли согласятся действовать даже через дипломатические каналы», — заметил эксперт.

По мнению Александра Векслера, пленные, вероятнее всего, удерживаются где-то под землей в тоннелях в секторе Газа. ХАМАС для этих целей может использовать многоэтажные здания наподобие больниц, которые прекратили работу в результате обстрелов.

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