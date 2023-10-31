В Париже начали помечать дома евреев звездой Давида Прокуратура Парижа ищет вандалов, расписавших стены антисемитскими символами

Фото: AP/ТАСС

Прокуратура Парижа начала расследование по факту обнаружения около 60 изображений звезды Давида, нанесенных на стены домов 14-го округа столицы, передает издание Actu17. О фактах вандализма в надзорное ведомство сообщило Объединение французских студентов-евреев. Его представители считают, что организаторы акции действуют методами нацистов Третьего рейха.

Некоторые хотят терроризировать французских евреев, используя методы 1930-х годов. Их необходимо быстро найти и сурово наказать, — заявили в студенческом объединении.

Также сообщалось о подобных актах в муниципалитетах Ванв, Фонтене-о-Роз, Обервилье и Сент-Уан. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в размере €30 тысяч.

Ранее стало известно, что в Германии рассматривается закон, согласно которому антисемитам будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявляла, что власти страны чрезвычайно бдительны в отношении сторонников палестинского движения ХАМАС, отметив, что любой такой человек будет привлечен к ответственности по всей строгости закона. При этом на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке дома евреев начали помечать и в Берлине.