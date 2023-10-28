ХАМАС ищет российских заложников по списку, переданному Москвой

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Россия передала руководству ХАМАС список, в котором указаны имена восьми человек, предположительно находящихся в заложниках, сообщил РИА Новости член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. Их уже разыскивают, уточнил он. ХАМАС готовы отпустить граждан РФ.

От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга, — сообщил Марзук.

Он добавил, что ХАМАС относится к заложникам, «как к гостям». Найти граждан, обозначенных Россией, очень сложно, однако все возможные усилия к этому прикладываются. Как только они будут обнаружены, ХАМАС их сразу отпустит, уточнил Марзук.

В то же время он добавил, что прогресса по освобождению израильских заложников нет. По словам члена политбюро, переговоры были начаты, однако существенно не продвинулись.

Ранее Марзук заявил, что ХАМАС относится к запросу об освобождении россиян внимательнее, чем к любым другим подобным просьбам. По его словам, это связано с характером отношений группировки с Москвой.