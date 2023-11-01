В ХАМАС рассказали, кто сможет покинуть Газу ХАМАС разрешит 1 ноября покинуть Газу гражданам Японии, Австрии и Чехии

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников Международного комитета Красного Креста, которые смогут покинуть сектор Газа 1 ноября через КПП «Рафах», сообщает пограничная служба анклава в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Среди них есть граждане Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии.

Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск — NEWS.ru), чтобы облегчить себе процесс перехода, — говорится в сообщении.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Обейда сообщил, что в ближайшие дни освободят ряд иностранных пленных, находящихся в секторе Газа. При этом точных сроков выдачи заложников он не назвал. В то же время он пригрозил военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что Газа «станет кладбищем и трясиной для врага, его солдат, его политических лидеров».

В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. На сегодняшний день освобождено пять человек, в том числе четверо после переговоров по дипломатическим каналам, одного вызволили в процессе военной операции. Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта. Среди них по меньшей мере шестеро россиян.