ООН может признать удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев военным преступлением

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака ЦАХАЛ на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа могут признать военным преступлением, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в социальной сети Twitter (Х). Представители организации подчеркнули, что поводом для беспокойства является большое количество жертв среди мирных жителей.

Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям, — уточнили в управлении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты не занимаются в настоящее время подготовкой оценок того, совершает ли Израиль в ходе своих операций на палестинских территориях военные преступления. Миллер процитировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что позднее «будет время для подготовки таких суждений».

До этого независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях обнаружила доказательства военных преступлений на территориях двух конфликтующих сторон. Члены комиссии призвали привлечь к ответственности напавших на мирное население и нарушивших международное гуманитарное право.