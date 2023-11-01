США и Израиль все решили в секторе Газа. Как будет действовать Россия? Арабист Иванов: Россия не будет посылать в Газу своих миротворцев

Фото: Yasser Qudih/Xinhua/Global Look Press

США и Израиль обсуждают размещение международных сил в секторе Газе после победы над ХАМАС. Они наметили несколько вариантов развития событий в анклаве по окончании боевых действий. Что известно об отправке миротворцев в регион и создании нового регионального правительства, будет ли в этом процессе участвовать Россия и что о будущем Газы после окончания войны говорят сами палестинцы и израильтяне, разбирался NEWS.ru.

Какие есть три варианта размещения миротворцев

Израиль и Соединенные Штаты рассматривают разные сценарии будущего Газы, в том числе отправку в анклав миротворческих сил, сформированных из военнослужащих разных стран, сообщило агентство Bloomberg. Предполагается, что их могут направить в сектор после завершения военных действий для урегулирования ситуации.

«Мы не можем вернуться к статус-кво, когда ХАМАС управляет сектором Газа. Мы также не можем допустить (и израильтяне сами выдвигают это предложение), чтобы Израиль управлял сектором Газа или контролировал его», — цитирует издание госсекретаря США Энтони Блинкена.

По данным Bloomberg, одним из вариантов послевоенного устройства палестинского анклава может стать переход Газы под контроль ближневосточных стран, в том числе Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. При этом западные страны — США, Великобритания, Германия и Франция — окажут необходимую военную помощь.

Другой вариант, который пользуется наибольшей поддержкой израильских властей, подразумевает отправку в анклав международной миротворческой миссии, вроде той, что располагается на границе Египта и Израиля со времен мирного соглашения 1979 года. Напомним, согласно договоренностям, по обе стороны границы размещены миротворцы ООН, и обе страны не имеют права требовать их вывода.

Также рассматривается чрезвычайный сценарий — не просто размещение миротворческих сил в секторе Газа, но и временный переход анклава под управление ООН. Источники Bloomberg заявили, что в Израиле этот вариант считают самым нежелательным.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Международная миротворческая миссия

Готова ли участвовать в этих сценариях Россия

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН арабист Станислав Иванов рассказал NEWS.ru, что на данный момент переговоры, которые ведут США и Израиль, носят предварительный, зондирующий характер. По его словам, сейчас ни вопрос о миротворцах, ни вопрос об участии Палестинской администрации в самоуправлении сектора Газа на повестке дня не стоят.

«Они еще не обсуждают конкретные варианты, а пока только выдвигают их. Это была беседа на перспективу — на тот случай, если в секторе Газа наведут порядок. Все варианты сложны в реализации, поскольку ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность», — отметил арабист.

Иванов также отметил, что Россия однозначно не стала бы посылать в Газу своих миротворцев в составе ООН. Он пояснил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, как правило, не участвуют в миротворческих операциях.

«Члены Совбеза принимают решения о формате операции, ее сроках, составе, а напрямую участвуют в них солдаты из третьих стран — Бангладеш, Индонезии и так далее», — отметил востоковед.

Фото: Naim-Ul-Karim/Xinhua/Global Look Press Армия Бангладеш

Что о будущем Газы говорят сами палестинцы и израильтяне

Бывший член ливанского отделения палестинской национально-освободительной партии ФАТХ Мухаммад Шибли заверил NEWS.ru, что палестинцев не заинтересуют инициативы, которые рассматривают США и Израиль, так как они не предусматривают решения палестинской проблемы и создания национального государства. По его словам, большинство палестинцев хотят не новых договоренностей, а чтобы были выполнены многочисленные уже существующие резолюции ООН.

«Мы не хотим, чтобы нами управляли иностранные правительства из числа арабских и западных стран. Все, чего мы требуем, — это создание палестинского государства в границах 1967 года, что ООН нам обещает десятки лет», — говорит палестинец.

Шибли уверен, что палестино-израильской конфликт закончился бы или, по крайней мере, перешел в более мягкую фазу, если бы Израиль выполнил международные договоренности: освободил территории, которые мировое сообщество признает оккупированными, вывел оттуда свои «незаконные, согласно международному праву», поселения и позволил палестинцам свободно жить.

25 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал NEWS.ru, что для Израиля сейчас главное уничтожить в Газе военизированные формирования и лишь потом он будет решать, что делать с анклавом. По его словам, жителям Газы нужно предложить альтернативу «террористическим движениям», но это не должно быть главной заботой Израиля.

«Без этого там не будет спокойной границы. Надо начинать с этого. Без этого нечего решать. <...> Нужно предложить жителям Газы альтернативу ХАМАС. То, что Махмуд Аббас и другие не могут взять контроль, — это в меньшей степени вопрос к Израилю», — сказал он.

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press Израильский военнослужащий на границе с сектором Газа

Какие еще предлагаются варианты будущего Газы

1 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в Сенате заявил, что наиболее разумным решением было бы то, чтобы контроль над сектором Газа перешел «обновленной Палестинской администрации». Он признал, что это будет сложной задачей, и отметил, что в любом случае будет необходимо вовлечение международного сообщества.

«В какой-то момент наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская администрация взяла на себя ответственность за управление и в конечном счете за безопасность в секторе Газа», — сказал Блинкен.

Сейчас Палестинская администрация, которую возглавляет 87-летний президент Махмуд Аббас, частично управляет Западным берегом реки Иордан. Израильская газета The Times of Israel писала, что установление власти Палестинской администрации в секторе Газа представляется трудным для реализации, учитывая положение этого органа власти, который многие палестинцы считают нелегитимным.

«Власть на Западном берегу погрязла в коррупции, потеряла лицо среди палестинцев из-за сотрудничества с Израилем и страдает от сокращения международной поддержки», — отмечали журналисты.

Фото: Xinhua News Agency/Global Look Pres Сектор Газа, октябрь 2023 года

Вашингтонский Институт ближневосточной политики предложил свой план временного урегулирования в секторе Газа в случае уничтожения ХАМАС. По этому плану Газой будет управлять новая администрация, состоящая из палестинцев, а ООН будет оказывать необходимую поддержку в области продовольствия, здравоохранения и образования.

При этом обеспечивать безопасность в анклаве и заниматься правоохранительной деятельностью должен будет консорциум из пяти стран, которые уже заключили мирные соглашения с Израилем: Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн и Марокко.

«Только эти арабские государства будут пользоваться доверием Израиля, что необходимо для успеха этих усилий», — отмечали эксперты вашингтонского аналитического центра.

Что россияне думают о конфликте израильтян и палестинцев

Опрос ФОМ от 31 октября показал, что треть опрошенных россиян (36%) считают возможным прочный мир между Израилем и Палестиной. 39% выразили противоположное мнение. Что касается симпатий россиян, то 9% отдали их Израилю, 10% — Палестине, а 73% респондентов признались, что не симпатизируют ни одной из сторон.

Судя по результатам опроса, проведенного 9 октября, более четверти россиян уверены, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на ходе российской спецоперации на Украине, так как Запад фокусируется на Израиле и может забыть об Украине, что приблизит победу России в СВО.

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