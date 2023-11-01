Россияне остались в Газе: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Граждан РФ не выпустили из сектора Газа в Египет

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Граждан РФ не выпускают из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Как отмечают россияне, желающие вернуться на родину, консульство не может принять меры. По их словам, в палестинском анклаве сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

В палестинском движении ХАМАС ранее заявили, что граждане Японии, Чехии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Финляндии и Австралии, а также представители Международного комитета Красного Креста смогут уехать из Газы 1 ноября. Позднее стало известно, что первые иностранцы уже покинули анклав. The New York Times отмечает, что со 2 ноября около тысячи граждан ряда стран уедут из Газы через КПП «Рафах».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 1 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль снова бьет по лагерю беженцев

Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия, расположенному на севере сектора Газа. Израильтяне выпустили по жилому объекту на территории лагеря более 10 боеприпасов. По информации WAFA, в результате атаки погибли десятки палестинцев.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛ ударили по «террористической ячейке» в Ливане, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по территории Израиля в районе Зарита.

ЦАХАЛ вязнет в вооруженном конфликте

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Израилю не нужна широкомасштабная наземная операция в секторе Газа, его интересуют в первую очередь «хирургические» военные успехи. При этом, по его словам, главной целью ЦАХАЛ остается решение проблемы ХАМАС за счет полного уничтожения его лидеров и инфраструктуры.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Коротченко подчеркнул, что Израиль будет стремиться уничтожить лидеров как военного, так и политического крыла палестинского движения. При этом, как считает эксперт, Тель-Авив не будет ставить для себя какие-либо временные рамки или ограничиваться нормами международного гуманитарного права. Коротченко отметил, что, судя по заявлениям о готовности обменять заложников, ХАМАС не выступают против выхода на переговорные позиции.

Он также подчеркнул, что в эскалации конфликта не заинтересованы ни в Тегеране, ни в Вашингтоне. По словам Коротченко, Иран ведет себя предельно прагматично, усиливая свои позиции за счет политической риторики, в то время как Израиль вязнет в вооруженном конфликте.

Йемен мстит за палестинцев

Представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари заявил, что хуситы намерены нанести ракетный удар по Израилю. Позднее на странице Минобороны Йемена в соцсети Twitter (X) было опубликовано видео пуска ракет.

По сообщению военного ведомства, на кадрах показаны совместные операции ракетных войск и Военно-воздушных сил Йемена. Удары наносились по целям израильской армии в Палестине, указано в заявлении. Выпущенные ракеты были перехвачены израильскими системами ПВО и истребителями. В армии обороны Израиля заявили, что гражданскому населению ничто не угрожает.

По данным The Times of Israel, одна ракета упала в иорданской пустыне.

Фото: Mohammed Al-Wafi/XinHua/Global Look Press

Ближневосточные страны настроены против Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления перед студентами в среду, 1 ноября, заявил, что мусульманские страны должны немедленно прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем. Речь шла в том числе об отказе от экспорта нефти и продовольствия.

Тем временем, Министерство иностранных дел Иордании отозвало своего посла в Израиле. По предварительной информации, ведомство приняло это решение из-за действий еврейского государства в секторе Газа. Кроме того, глава иорданского МИД Айман ас-Сафади отметил, что поручил уведомить внешнеполитическое ведомство Израиля о том, что его посол, ранее покинувший Иорданию, не должен возвращаться.

Какие возможны варианты решения проблемы с Газой

Бывший член ливанского отделения палестинской национально-освободительной партии ФАТХ Мухаммад Шибли сообщил, что палестинцы не заинтересованы в тех вариантах послевоенного устройства сектора Газа, которые сейчас рассматривают США и Израиль, поскольку они не предусматривают создание палестинского государства. По его словам, большинство палестинцев хотят не новых решений, а выступают за выполнение многочисленных, уже принятых резолюций ООН.

Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press

Он выразил уверенность, что палестино-израильской конфликт закончился бы или, по крайней мере, перешел бы в более мягкую фазу, если бы Израиль выполнил международные договоренности.

В то же время США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, в сектор Газа при условии поражения ХАМАС. Согласно одному из вариантов урегулирования, анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке Запада.

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