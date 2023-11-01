Военэксперт спрогнозировал дальнейшую тактику Израиля в секторе Газа Военэксперт Коротченко: Израилю нужны «хирургические» военные успехи в Газе

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Израилю сегодня не нужна широкомасштабная наземная операция в секторе Газа, его интересуют в первую очередь «хирургические» военные успехи, заявил в беседе с «Парламентской газетой» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. При этом, по его словам, главной целью Израиля остается решение проблемы ХАМАС за счет полного уничтожения его лидеров и инфраструктуры.

Полагаю, что будут только точечные заходы в сектор — есть рекомендации Вашингтона не масштабировать наземные военные действия ЦАХАЛ. <...> Да и израильской армии сегодня больше нужны точечные, хирургические военные операции, — высказал мнение эксперт.

Он предположил, что Израиль будет стремиться физически уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС и лидеров как военного, так и политического крыла этого движения. При этом, как считает Коротченко, Тель-Авив не будет ставить для себя какие-либо временные рамки или ограничиваться нормами международного гуманитарного права.

В то же время, как считает аналитик, судя по заявлениям о готовности обменять заложников, ХАМАС не против выхода на переговорные позиции.

Но переговоров, полагаю, не будет. Израиль вряд ли откажется от того, чтобы полностью или хотя бы на среднесрочную перспективу решить для себя проблему ХАМАС, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в эскалации конфликта не заинтересованы ни в Тегеране, ни в Вашингтоне. По словам Коротченко, Иран сегодня ведет себя предельно прагматично, усиливая свои позиции за счет политической риторики, в то время как Израиль вязнет в военном конфликте.

Ранее стало известно о новом ракетном ударе, нанесенном Армией обороны Израиля по лагерю беженцев Аль-Джабалия. В результате атаки погибли десятки палестинцев.