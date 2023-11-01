ЦАХАЛ штурмует Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Al Arabiya: Израиль штурмует сектор Газа одновременно с пяти направлений

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) начала штурм сектора Газы. Военнослужащие выступили одновременно с пяти направлений. Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками идут на севере сектора Газа. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории. Информации о потерях с обеих сторон пока не поступало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 31 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ХАМАС планирует отпустить часть пленных

«Бригады Аль-Кассама», представляющие военное крыло палестинского движения ХАМАС, в ближайшие дни освободят ряд иностранных пленных, находящихся в секторе Газа, заявил представитель военизированных формирований Абу Обейда в ходе обращения в Telegram. При этом точных сроков выдачи заложников он не назвал.

В то же время он пригрозил военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что Газа «станет кладбищем и трясиной для врага, его солдат, его политических лидеров». Предполагается, что в настоящее время ХАМАС удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. На сегодняшний день освобождено пять человек, в том числе четверо после переговоров по дипломатическим каналам, одного вызволили в процессе военной операции. Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта. Среди них по меньшей мере шестеро россиян, о чем заявляли в правительстве Израиля.

Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе, ответный удар по Тель-Авиву

Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, подтвердил представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Ричард Хехт. По словам военнослужащего, целью был командир палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей». На вопрос о многочисленных жертвах обстрела, среди которых много женщин и детей, представитель ЦАХАЛ ответил: «трагедия войны».

Боевики бригады «Сарая Аль-Кудс», представляющей военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), объявили о запуске ракет по Ашкелону и Тель-Авиву. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, в городе Ашкелон на юге Израиля объявлена воздушная тревога.

Представители палестинского движения заявили, что ракетный обстрел является ответом на действия ЦАХАЛ. В частности, так организация отреагировала на «массовые убийства» мирных палестинцев.

Танки и бронемашины разместили у Газы, с Израилем разрывают дипсвязи

Египетские вооруженные силы разметили танки и бронеавтомобили возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Отмечается, что у КПП выстроились десятки транспортных средств.

Такие меры приняты из-за опасений египетского правительства. Власти полагают, что из сектора Газа могут прибыть тысячи беженцев, которые попробуют пересечь границу.

Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем, сообщил во вторник замглавы МИД Фредди Мамани. По его словам, причиной таких мер стали действия Тель-Авива в секторе Газа.

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