История обезглавленной ХАМАС немки Шани Лук: как она попала в плен Президент Израиля Герцог подтвердил гибель заложницы ХАМАС из Германии

Фото: Соцсети

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель плененной ХАМАС 22-летней немки Шани Лук. Как девушка попала в плен и какие предпринимались попытки спасти ее?

Что известно о 22-летней немке Шани Лук

Шани Николь Лук родилась 7 февраля 2001 года в немецком городе Равенсбург в семье отца-израильтянина и матери-немки Рикарды Лук. В начале 1990-х годов семья Лук переехала в Израиль.

В начале 2000-х годов Лук и ее семья переехали в Портленд, штат Орегон, где она посещала детский сад при Портлендской еврейской академии. Шани Лук проживала в Тель-Авиве, где работала мастером тату на фрилансе. Она вела активную деятельность в соцсетях.

Как Шани Лук попала в плен ХАМАС

Лук пропала 7 октября текущего года во время атаки бойцов ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который был приурочен к еврейскому празднику Суккот и проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем.

Девушка была на фестивале в сопровождении своего спутника — гражданина Мексики. После того как прозвучал сигнал тревоги и началась атака, Лук разговаривала по телефону со своей матерью. Девушка сказала, что мест, где можно спрятаться, мало, но она постарается их найти. После этого она пропала без вести.

Что было известно о Шани Лук после исчезновения

После инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах и прическе.

Фото: Соцсети Шани Лук

«Сегодня утром моя дочь Шани Николь Лук, гражданка Германии, похищена вместе с группой туристов на юге Израиля членами ХАМАС. Нам прислали видео, где я отчетливо вижу нашу дочь без сознания в машине с палестинцами, уезжающими в сектор Газа. Просим любую помощь или информацию», — говорила ее мать Рикарда Лук в записи, распространенной в социальных сетях.

10 октября женщина заявила, что ее дочь обнаружили живой в больнице в секторе Газа. Ей была необходима эвакуация из-за тяжелого состояния.

«Ее состояние критическое. Важна каждая минута, и мы просим правительство Германии действовать быстро. Это вопрос юрисдикции и гражданства, и нам нужно это узнать. Нужно быстро действовать и вывезти Шани из сектора Газа», — заявляла она.

Рикарда Лук получила банковское уведомление, что кредитную карту Лук использовали 8 октября возле индонезийской больницы в Газе.

Как украинские мошенники вымогали деньги у семьи Лук

Немецкое СМИ Westdeutscher Rundfunk сообщало, что сразу после похищения девушки ее семье стали звонить от имени членов ХАМАС и требовать выкуп в €500 тыс.

В ходе расследование полиция Германии выяснила, что звонки не имеют отношения к палестинскому движению, они поступали с территории Украины.

Как пытались спасти Шани Лук

От властей Израиля, Германии и Палестины не поступало никаких подтверждений относительно местонахождения Шани Лук и ее состоянии. 13 октября в ходе своего визита в Израиль министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с Рикардой Лук и другими членами семей пленников с гражданством ФРГ. После встречи Рикарда выступила на пресс-конференции, заявив, что немецко-израильские граждане получат поддержку со стороны Германии. Немецкое правительство обещало решить проблему.

Бербок заявила, что Германия поддерживает связь со всеми субъектами, имеющими контакт с ХАМАС, чтобы донести до бойцов необходимость освобождения заложников. Члены семей пленных, в том числе и Лук, впоследствии встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем во время его визита в Израиль 17 октября.

Немецкие власти указывали, что Лук — одна из восьми граждан Германии, похищенных ХАМАС.

Фото: David Pichler/dpa/Global Look Press Орли Лук, тетя 22-летней Шани Лук, показывает фотографию своей племянницы на мобильном телефоне

Как убили Шани Лук

Мать девушки в интервью телеканалам RTL и NTV 30 октября подтвердила смерть своей дочери.

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила женщина.

Израильский президент Ицхак Герцог рассказал, что Лук обезглавили.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», — заявил президент Израиля.

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