Штурм сектора Газа, глумление над пленными: что пишут военкоры 31 октября

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Продвижение ЦАХАЛ в секторе Газа, обстрел территории Израиля, издевательства над пленными, подземные бои, переселение палестинцев в Египет — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости войны израильтян с ХАМАС. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Палестинские источники сообщают о передвижении израильских танков по сектору Газа под прикрытием воздушных бомбардировок и ракетных ударов с моря. ХАМАС, в свою очередь, показал серию ракетных залпов по территории Израиля. Пусковая установка, вероятно, кустарного производства, зарыта в землю, что уже стало „фирменным“ стилем палестинских сил сопротивления», — отметил военкор.

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«На протяжении двух дней подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) при поддержке бронетехники пытаются продвинуться вглубь анклава как к северу, так и к югу от Газы. Сегодня представители ХАМАС заявили, что новые рейды израильских войск фактически ознаменовали начало наземной операции, однако в АОИ, как и прежде, отказываются четко об этом объявлять, сохраняя возможности для маневра. На текущий момент израильские войска атакуют на местности, которая практически превратилась в руины в результате массированных ударов. Об этом, в частности, свидетельствуют кадры с танками АОИ на фоне разрушенных домов», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что военнослужащие израильских войск к северу смогли приблизиться к окраинам Бейт-Лахии и Бейт-Хануна.

«А к югу от Газы подразделения АОИ повторно попытались продвинуться к скоростной трассе Салах эд-Дин. В ХАМАС подтверждают бои на этих участках, однако в привычной манере сообщают об уничтожении нескольких единиц израильской бронетехники как противотанковыми ракетами „Ясин“, так и артиллерией. Фактически израильское командование продолжает прощупывать возможности ХАМАС и тестирует свои боевые возможности в анклаве, не решаясь на масштабный ввод войск до окончания переговоров о судьбе сектора Газа. За последние дни можно заметить увеличение интенсивности атак АОИ, однако, по сути, подход израильтян остается прежним. Да и военное руководство Израиля понимает, что стремительное наступление для израильских войск может обернуться катастрофой в условиях наличия у ХАМАС десятков километров подземных тоннелей. И это еще не говоря о риске обострения конфликта с соседними странами», — добавил источник.

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Александр Коц прокомментировал планы Израиля по населению сектора Газа

«Власти Израиля признали существование плана переселения 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьера. Если это так, то Израиль планирует совершить крупнейшее выселение в новейшей истории. Чтобы затем разбомбить в пыль то, что осталось от сектора Газа. Разумеется, никто в США и слова не скажет против. Более того, будут активно помогать Тель-Авиву добивать обреченную автономию. Израильские официальные лица утверждают, что „борются с нацизмом“. Но, видимо, не понимают главного: когда борешься с нацизмом, главное, не взрастить его в себе», — добавил журналист

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«ЦАХАЛ демонстрирует пленных и убитых бойцов ХАМАС. Все это сопровождается унижениями и глумлением, в том числе над мертвыми, и выглядит отвратительно. Одновременно с этим пресс-служба израильской армии заявляет о первых боях в подземных тоннелях», — отметил он.

Роман Алехин объяснил, что конфликт Израиля и Палестины должен показать россиянам

«На фоне палестино-израильского конфликта, в котором Израиль не щадит ни женщин, ни стариков, ни детей, начали все ярче подсвечиваться инструменты гибридной войны, которую ведут англосаксы против России. США и Англия умеют вести войну вдолгую и постоянно закладывают мины под общество и государственность России, чтобы иметь возможность их взорвать в будущем. То, что Украина с активной украинизацией захочет отколоться полностью от Москвы, а украинизация и бандеризация рано или поздно приведет к раздорам, понимали сразу, а кто-то еще и до развала СССР. Кроме того, аналитикам логично было предполагать, что Крым захочет быть с Россией, а Россия Крым не отдаст. А значит, в Крыму обязательно надо было заложить „мины“. И одной из самых мощных мин было создание „Меджлиса крымско-татарского народа“ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена)», — отметил журналист.

По словам Алехина, цель меджлиса была в том, чтобы «качать права крымских татар как отдельной нации, которая должна иметь особые полномочия, в том числе на основе обычаев, то есть в качестве потомков монголо-татар захватывать любые земли и жить вне закона любого государства».

«Властям Украины это не нравилось, но их не трогали, что еще раз подтверждает курирование извне. Да и голосовали они все как один за тех кандидатов, которые были выгодны коллективному Западу. Финансируется организация из США, через гранты НКО и спонсорство. После волеизъявления большинства крымчан присоединиться к России меджлис стал на сторону Украины и даже формировал свои подразделения, хотя в России большое количество мусульман», — подчеркнул он.

Алехин обратил внимание, что сейчас члены меджлиса не осудили действия Израиля против Палестины.

«Несмотря на свою вроде как мусульманскую веру, они стыдливо промолчали, а не поддержали требования к Израилю остановить бойню и геноцид, как это сделал турецкий меджлис, который в том числе обратился к парламентам всего мира. Но крымско-татарский меджлис как будто оглох или набрал в рот воды. И это тоже понятно, потому что несмотря на то, что весь мусульманский мир, как, впрочем, и весь разумный мир осуждает геноцид палестинцев, такие квазинациональные или квазирелигиозные организации, как крымско-татарский меджлис, созданные для конкретных целей продвижения интересов англосаксов, будут делать не то, что предписано их религиозными и политическими лидерами или обычаями, да и совестью в конце концов, а то, за что им платят их создатели. Так что, уважаемые читатели, наблюдаем, замечаем и думаем», — добавил военный волонтер.

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