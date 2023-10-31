ЦАХАЛ бомбит подземелье: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Израильские военные ведут бои с ХАМАС в тоннелях сектора Газа

Фото: Dawoud Abo Alkas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильская армия ведет ожесточенные бои в тоннелях сектора Газа, протяженность которых составляет 400 км. Танки Армии обороны Израиля перерезали ключевую дорогу между севером и югом палестинского анклава. Военное ведомство сообщило, что за сутки в общей сложности было поражено 300 объектов ХАМАС.

По данным Axios, более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Газета Israel Hayom тем временем написала со ссылкой на неназванного чиновника, что план ЦАХАЛ по уничтожению движения ХАМАС выполнен на 10%. Израильские солдаты разрушили дом заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу реки Иордан.

Власти Израиля изучили документ разведки страны, в котором изложена идея переселить 2,3 млн палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху назвала инициативу разведслужб гипотетически возможной альтернативой.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 31 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Военные эксперты оценили новый этап наступления ЦАХАЛ

Подполковник ФСБ в запасе Алексей Филатов считает, что Армия обороны Израиля не станет затапливать тоннели в секторе Газа или использовать газ для убийства находящихся там членов ХАМАС, поскольку на этих объектах могут находиться заложники. Он не исключил наличия у Израиля разведданных, которые позволяют наносить удары более точечно.

Военный эксперт Владимир Прохватилов предположил, что Нетаньяху «юлит и выкручивается», говоря о третьей фазе войны с ХАМАС. По его словам, наземная операция уже идет, но с низкой интенсивностью. Прохватилов отметил, что Израиль не проведет крупномасштабную операцию против палестинцев из-за критики международной общественности и возможных атак ХАМАС с тыла.

400 беженцев погибли или были ранены в секторе Газа

400 человек получили ранения или погибли в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщили в палестинском МВД. В ведомстве отметили, что в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб. В результате был полностью разрушен жилой квартал с вынужденными переселенцами. В МВД отметили, что среди жертв большое число женщин и детей.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей. По его словам, в анклаве погибли более 3,4 тысячи несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. Элдер подчеркнул, что угроза для жизни детей «не ограничивается бомбами и минометами», они также умирают от обезвоживания.

ХАМАС и хуситы нанесли удары по Израилю

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли серию ударов по Израилю, сообщил представитель группировки Яхья Сариа. По его словам, хуситы выпустили по территории Израиля беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. Сариа добавил, что «Ансар Аллах» будет наносить удары до тех пор, пока ЦАХАЛ не прекратит операцию в секторе Газа.

Бойцы ХАМАС нанесли ракетный удар по израильскому Ашдоду. Ответственность за обстрелы взяли на себя представители военного крыла палестинского движения бригады «Аль-Кассам». Они заявили, что это стало ответом на атаки Армии обороны Израиля на мирное население сектора Газа.

Госдума обратилась к ООН

Депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа. Они призвали всемирную организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.

Авторы обращения ссылаются на статистику Детского фонда ООН и правозащитных организаций, не связанных со сторонами конфликта. По их данным, ежедневно в зоне конфликта получают ранения и погибают более 400 детей. Представители Минздрава Палестины отмечают, что они составляют около 40% общего числа жертв.

В США сторонники Палестины пикетировали Блинкена

Пропалестинские активисты, выступающие против военных операций Израиля в секторе Газа и их поддержки Вашингтоном, прервали слушание в Конгрессе США с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Несколько протестующих с плакатами скандировали лозунги с требованием остановить огонь и прекратить финансирование Израиля.

В Бирмингеме пропалестинский активист решил атаковать местный «Макдоналдс». Он выкрасил десятки мышей в цвета палестинского флага, собрал их в коробку и с криками «Освободите Палестину!» швырнул на пол в ресторане.

Тем временем в российском МИД сообщили, что США контактируют с руководством ХАМАС через Катар.

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